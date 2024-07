Lazio, il Rayo vuole il colpo James Rodriguez per il centenario: in passato convinse Falcao

Il Rayo Vallecano vuole fare un colpo da sogno per il proprio centenario: il Presidente Martín Presa per celebrare i 100 anni di storia che ricorreranno in questa stagione, vuole regalarsi James Rodriguez. Lo riporta Marca, che spiega come punti ad usare la stessa formula che gli ha permesso in passato di ingaggiare Radamel Falcao qualche stagione fa.

La stella colombiana ha dimostrato ancora una volta, ed ancora con la maglia della propria Nazionale, che ci sa ancora fare: in Copa America è stato a detta di molti uno dei migliori giocatori del torneo, avendo trascinato i Cafeteros fino all'ultimo atto, prima di arrendersi al gol di Lautaro Martinez. Fonti interne al club hanno spiegato che l'operazione sarebbe molto complicata, perché sono diverse le squadre del vecchio continente che hanno messo gli occhi sull'attaccante colombiano, ma sono ottimiste e credono di poter chiudere la trattativa.

James Rodriguez è stato accostato, fra le altre, anche alla Lazio dopo essere stato proposto tramite intermediari. Come circolato nelle scorse ore, per quanto riguarda i biancocelesti però c’è un vincolo che sta bloccando la seconda parte del mercato della Lazio. Dopo i cinque colpi messi a segno nei primi 15 giorni di luglio, la squadra di Lotito ha rallentato il ritmo degli acquisti per il fattore-età, in particolare per il numero di over 22 presenti in rosa. Da diversi anni in Serie A le rose sono limitate a 25 giocatori over 22; quattro provenienti dal settore giovanile, quattro dal vivaio nazionale e 17 over 22 “liberi”. La Lazio non può iscriverne 25 vista l’assenza di quattro giocatori provenienti dal settore giovanile (ad oggi in lista ci sarebbero solo Cataldi e il terzo portiere Furlanetto), quindi la rosa sarà ridotta a 23 over, in attesa poi di capire quale sarà il futuro di Cataldi.