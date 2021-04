Ligue 1, domani lo scontro al vertice PSG-Lille. Paredes: "È una partita decisiva"

Leandro Paredes, centrocampista del Paris Saint-Germain, è intervenuto ai canali ufficiali del club per parlare della sfida di domani contro il Lille. Partita di enorme importanza, con le due squadre che arrivano appaiate al comando quando mancano otto giornate alla fine della Ligue 1: "Sappiamo che è un incontro molto importante e decisivo per il prosieguo del campionato. Vogliamo fare una grande partita e ottenere la vittoria per metterci nelle migliori condizioni possibili per il futuro". Sulla condizione fisica sua e della squadra, Paredes ha commentato: "Mi sento molto bene, la pausa ci ha permesso di recuperare un po', poi di lavorare anche di più, per migliorare la nostra condizione fisica".