Ligue 1, il 100° Classique è del PSG: 2-0 a un Marsiglia a picco. Gol e highlights

Il Paris Saint-Germain si rifà della sconfitta dell'andata e al "Vélodrome" vince il 100esimo Classique: Kylian Mbappé sblocca la partita dopo 8 minuti, segnando il 16° gol in campionato. Segna anche Mauro Icardi in modo rocambolesco al 24'. Cartellino rosso nei minuti di recupero a Dimitri Payet per un brutto fallo su Marco Verratti. PSG che resta in scia di Lione, distante solo un punto e della capolista Lilla a tre lunghezze. Marsiglia che sta buttando via la stagione e in attesa di trovare un sostituto di André Villas-Boas si trova in nona posizione in classifica, staccatissima anche per una eventuale qualificazione in Europa League. Di seguito i gol e gli highlights: