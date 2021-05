Ligue 1, il Lille è campione di Francia. Beffato il PSG. La classifica finale e i verdetti

vedi letture

Il Lille è Campione di Francia. La formazione allenata da Galtier interrompe il monopolio del Paris Saint-Germain e battendo per 2-0 l’Angers fa suo il titolo. Al PSG non basta il successo contro il Brest. Il Monaco va ai preliminari di Champions League, mentre Lione e Marsiglia accedono alla fase a gironi di Europa League. Conference League per il Rennes. In coda dopo le retrocessioni dirette di Nimes e Dijon, il Nantes andrà agli spareggi. Salvo il Brest.

Angers-Lille 1-2

Brest-PSG 0-2

Lens-Monaco 0-0

Lione-Nizza 2-3

Metz-Marsiglia 1-0

Nantes-Montpellier 1-2

Reims-Bordeaux 1-2

Rennes-Nimes 2-0

Saint-Etienne-Dijon 0-1

Strasburgo-Lorient 1-1

La classifica finale:

Lilla 83

PSG 82

Monaco 78

Lione 76

Marsiglia 59

Rennes 58

Lens 57

Montpellier 54

Nizza 52

Metz 49

Saint-Etienne 46

Bordeaux 45

Angers 44

Reims 42

Strasburgo 42

Lorent 42

Brest 41

Nantes 40

Nimes 35

Dijon 21

I verdetti: Lille Campione di Francia, PSG ai gironi di Champions League, Monaco ai preliminari di Champions League, Lione e Marsiglia in Europa League, Rennes in Conference League, Nantes agli spareggi per restare in Ligue 1, Nimes e Dijon retraesse.