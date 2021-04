Ligue 1, pareggio tra Angers e Montpellier: in gol l’ex Juventus Mavididi

vedi letture

Finisce in pareggio la sfida pasquale tra Angers e Montpellier, che si dividono la posta in palio con un gol per parte. Dopo il vantaggio iniziale del Montpellier con l’ex Juventus Mavididi, l’Angers trova il pareggio nella ripresa con il sigillo di Bahoken. In classifica la squadra di Der Zakarian raggiunge il Marsiglia al sesto posto, mentre l’Angers accorcia sul Metz a metà classifica.

La classifica aggiornata

Lille 66

*PSG 63

*Monaco 62

*Olympique Lione 61

*Lens 49

Olympique Marsiglia 45

*Montpellier 45

Rennes 44

*Metz 42

*Angers 41

Nizza 39

Reims 38

Bordeaux 36

Brest 35

Strasburgo 33

Saint-Etienne 33

Lorient 29

Nimes 29

Nantes 28

Digione 15

*=Una gara in più