Lipsia, Nagelsmann: "Ha vinto la squadra più forte. Fatto poco per qualificarci"

Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, accetta il verdetto del campo ed ammette la superiorità del Liverpool nel doppio confronto che ha sancito il passaggio dei Reds ai quarti di finale di Uefa Champions League: "Il Liverpool ha meritato, è passata la squadra più forte. Non abbiamo fatto abbastanza per segnare i gol di cui avevamo bisogno. Nelle fase iniziali della gara abbiamo faticato tanto ad adattarci al loro tipo di gioco e non siamo riusciti ad attuare le giuste controffensive. Dobbiamo accettare il risultato del campo e ammettere che non abbiamo fatto il necessario per mettere in discussione il passaggio del turno. Siamo dispiaciuti, lasciamo che questo sentimento ci accompagni per le prossime ore ma dobbiamo fare in modo che ci carichi a dovere per il finale di stagione in campionato e in Coppa di Germania".