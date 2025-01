Ufficiale Maloney trasloca al Mainz: "Mi si addice, ho avuto subito una sensazione positiva"

Due anni e mezzo all'Eidenheim dopo aver lasciato la seconda squadra del Borussia Dortmund, finché nell'attuale finestra di mercato invernale Lennard Maloney ha deciso di accettare un ulteriore step di carriera, fermo restando in Bundesliga: il mediano statunitense di 25 anni infatti ha firmato fino al 30 giugno 2028 con il Mainz.

Comunicato ufficiale

"Lennard Maloney da oggi gioca per il 1. FSV Mainz 05. Il centrocampista difensivo arriva dal 1. FC Heidenheim e ha firmato un contratto con il club di Bruchweg fino al 2028. Maloney, che possiede sia il passaporto tedesco che quello americano, proviene da Berlino e si è formato nel centro di formazione del 1. FC Union. Il 25enne ha debuttato in Bundesliga nella stagione 2021/2022 durante un prestito al Borussia Dortmund. Dall'inizio della stagione 2022/2023, Maloney era sotto contratto con l'Heidenheim, dove ha collezionato 85 presenze ufficiali (due gol, due assist) in Bundesliga, nella seconda divisione, nella DFB-Pokal e nella UEFA Conference League. Dal 2018, Maloney gioca con la nazionale statunitense e ha accumulato due presenze con la squadra A degli Stati Uniti. In precedenza, il giocatore destro ha fatto parte delle nazionali U19 e U18 della Germania, allenate all'epoca da Meikel Schönweitz (oggi direttore tecnico del FSV). I dettagli sul trasferimento non sono stati resi pubblici dai due club".

Le prime parole di Maloney: "Il Mainz 05 mi si addice perfettamente, sia per lo stile di gioco che per l'atmosfera generale. Già durante i primi colloqui con la dirigenza sportiva e l'allenatore, ho capito che ci saremmo trovati bene insieme. Fin da subito ho avuto una sensazione positiva. Ora non vedo l'ora di conoscere meglio i miei nuovi compagni di squadra, i tifosi e la città, e di vivere l'esperienza della MEWA ARENA, dove è sempre difficile battere il FSV, da giocatore del Mainz 05".

Il direttore sportivo del Mainz 05, Niko Bungert, ha presentato così il nuovo arrivato: "Lennard Maloney ha dimostrato negli ultimi 18 mesi di essere arrivato in Bundesliga. Sportivamente è un giocatore che si trova a suo agio nel ruolo di mediano e si adatta perfettamente al profilo di gioco del Mainz 05. È un giocatore con una mentalità vincente, con una grande disponibilità alla corsa, forza nei colpi di testa e nei contrasti. Inoltre, la sua personalità aperta e calorosa si integrerà perfettamente nello spogliatoio".