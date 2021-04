Manchester City, Guardiola: "Eliminazione col Lione in testa per settimane. Qui per riprovarci"

vedi letture

Conferenza stampa della vigilia di Champions League per Pep Guardiola. L'allenatore del Manchester City ha presentato la sfida al Borussia Dortmund, partendo dal grande ex Gundogan: "Per quanto ha fatto in campo si merita questa posizione di leadership. Se lo merita, e sono felice che anche all'esterno glielo stiano riconoscendo, visto che fa gol e assist: io so però come si comportava anche quando era infortunato, è amato perché è un ragazzo veramente incredibile. Essere eliminati dal Lione lo scorso anno è stata davvero dura da digerire, non posso negare che è stato doloroso, mi è rimasto tutto nella testa per settimane. Non meritavamo di passare, ora però siamo qui per riprovarci".