Manchester City, Guardiola sarcastico prima del Southampton: "Finirà 18 a 0. Ma siate seri..."

In vista del prossimo impegno del Manchester City, contro il Southampton, Pep Guardiola si è lasciato andare ad una risposta molto piccata nei confronti di un giornalista che gli ha fatto notare come nel match con lo United i Saints subirono un clamoroso 9-0: “Ne segneremo 18 (ha risposto in modo ferocemente sarcastico, ndr). Il risultato finale 18-0 … che domanda! Hanno concesso nove perché hanno giocato tutto partita con un uomo in meno, faremo sul serio. Cercheremo di vincere la partita!”.