Marsiglia, Gonzalez tuona: "Quando giochi di mer*a, perdi. Dobbiamo fare di più"

Il difensore dell'Olympique Marsiglia Alvaro Gonzalez ha commentato così il match perso oggi contro il Nimes: "Sono sempre arrabbiato quando perdiamo, ma non possiamo fare la mer*a che abbiamo fatto oggi. Serve rispetto per la maglia, ci è mancata forza, combattività. Quando si perde si parla dell'allenatore o di altre cose, ma non è questo il caso. È colpa nostra: quando giochi di mer*a, perdi. Le altre squadre sono valide sia in Ligue 1 che in Champions, ci serve più ambizione. Non è possibile giocare così, con tutto il rispetto per il Nimes noi siamo l'Olympique Marsiglia, dobbiamo lottare per la Champions League e non dobbiamo fare partite del genere".