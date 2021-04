Moukoko nei guai: sequestra ex ragazza e la polizia fa irruzione in casa. La giovane non lo denuncia

La sua stagione da record è già finita a causa di un infortunio, ma Youssoufa Moukoko continua a far parlare di sé. Secondo le informazioni riportate da Sport Bild, l'attaccante del Borussia Dortmund sarebbe stato protagonista di un sequestro di persona: dopo una discussione con la ex fidanzata di 23 anni, Moukoko sarebbe andato via per un impegno e avrebbe rinchiuso la giovane in casa per continuare a parlare al suo ritorno. La ragazza ha chiamato la polizia e ha confermato di essere stata trattenuta contro la propria volontà, ma non ha voluto sporgere denuncia. La Procura, in ogni caso, potrebbe avviare un'indagine nei confronti del 16enne prodigio del calcio europeo.