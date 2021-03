Nagelsmann-Barça? Il tecnico: "Stando ai rumors dovevo allenare anche Spurs e Real Madrid"

Nella giornata di ieri il nome di Julian Nagelsmann è stato accostato al nuovo Barcellona di Joan Laporta. In merito arriva la risposta del tecnico tedesco: "Ho un contratto fino al 2023. So come funziona il calcio professionistico. A quanto pare, avrei potuto già allenare Tottenham, Real Madrid o Barcellona. Ci sono ottimi allenatori in tutti questi club e hanno un contratto, proprio come me. Pertanto, queste voci non mi danno fastidio, ma non mi lusingano neanche. E ​​sarebbe irrispettoso parlare di questi club, perché tutti questi allenatori che vi allenano hanno molto successo e hanno anche un contratto".