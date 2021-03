Non solo Milan e Napoli sul parametro zero Lucas Vazquez: si fanno avanti Tottenham e Leeds

Non ci sono soltanto Milan e Napoli sulle tracce di Lucas Vazquez, attaccante in scadenza di contratto con il Real Madrid. Secondo Sport Witness anche il Tottenhham e il Leeds si sarebbero fatti avanti per tesserare lo spagnolo. 29 anni, l'ex nazionale spagnolo rappresenta una ghiotta occasione a parametro zero.