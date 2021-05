Paris Saint-Germain, è Mbappe a svelare la maglia 2021/22: e la banda rossa verticale sparisce

Il Paris Saint-Germain presenta la sua maglia home per la stagione 2021/2022, realizzata nell'ambito della sua partnership esclusiva con il brand Jordan. Deciso cambio di stile, considerando che l'iconica fascia verticale rossa non compare. Il rosso e il bianco appaiono invece sui bordi delle maniche e sul colletto. Modello per l'occasione Kylian Mbappé: un segnale che potrebbe essere visto come possibile continuità del fuoriclasse a Parigi anche la prossima stagione.