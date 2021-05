Paris Saint-Germain, Icardi scalda i motori. Tocca all'argentino se Mbappé non ce la fa

Come giocherà il Paris Saint-Germain questa sera? Il dubbio principale riguarda l'utilizzo dal primo minuto di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse si è fatto male nella partita d'andata ed è stato escluso dall'ultimo impegno in Ligue 1. Pur convocandolo regolarmente, il tecnico Mauricio Pochettino si è detto dubbioso sul suo utilizzo e che solo in giornata avrebbe sciolto le riserve. In caso non dovesse farcela, spazio a Mauro Icardi come unica punta, supportato da Neymar e Di Maria. A centrocampo Draxler e Danilo si contendono un posto.