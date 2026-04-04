Quattro schiaffi dal City, il Liverpool cola a picco: 15° ko e peggior record in 10 anni

La figuraccia del Liverpool (0-4) contro il Manchester City in FA Cup, con tanto di eliminazione dalla competizione, è stata una botta tremenda per i Reds. Anche per Arne Slot, che questa stagione non è mai riuscito a sconfiggere gli uomini di Guardiola negli unici due incroci rimanenti in Premier League.

Non solo. Si tratta della quindicesima disfatta del Liverpool in stagione: il numero più alto in una singola annata dal 2014/2015. Accadde sotto la guida di Brendan Rodgers, quando i Reds persero 18 partite, chiudendo quella stagione al sesto posto in Premier League. Uscendo ai gironi di Champions League e venendo eliminato nelle semifinali di entrambe le coppe nazionali (FA Cup e Carabao Cup).

"Penso che durante tutta la stagione, non importa se si vinca o si perda, ma ci si debba adattare costantemente a ciò che si ritiene necessario per vincere la partita successiva", ha dichiarato l'allenatore Slot in conferenza stampa post-partita. "Se ne hai vinte tre di fila, ti chiedi comunque: cosa devo fare adesso per assicurarmi che siamo pronti per la prossima? Questo è esattamente ciò che richiede la situazione attuale". E ha aggiunto: "La reazione non è sempre la stessa dopo le 15 sconfitte che abbiamo subito. Cerchi di reagire o di fare le cose che io e lo staff riteniamo necessarie, sia per spronare i giocatori che per rimetterli in carreggiata in vista di mercoledì".

Infatti il Liverpool tra pochi giorni dovrà scendere di nuovo in campo, ancora con il morale ammaccato per sfidare il PSG nel primo round dei quarti di finale di Champions League al Parco dei Principi.