Dramma Arsenal, eliminato dalla FA Cup: in semifinale va il Southampton, su errore di White

Prima la Carabao Cup sfilata dal Manchester City, stavolta l'Arsenal torna dalla sosta nazionali con un'altra spiacevole notizia: l'eliminazione dalla FA Cup. A volare in semifinale il Southampton, retrocesso la scorsa stagione in Serie B inglese.

Un errore di Ben White ha spianato la strada al Southampton. A tradimento, al 35', il terzino destro dei Gunners ha saltato e sbagliato il tempo della traiettoria su apertura di Scienza, con la palla a sorvolare la sua testa e cadere proprio tra i piedi di Stewart sul dischetto del rigore per l'1-0.

La ciurma di Arteta ha aumentato la pressione nel secondo tempo, con la rete immancabile di Viktor Gyokeres. Peccato che a cinque minuti dalla fine dei 90 canonici sia arrivato il tiro chirurgico di Charles sul quale Kepa non ha potuto nulla per il 2-1 finale.