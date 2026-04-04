"Sospensione ingiusta". Chelsea, Rosenior risponde all'agente di Fernandez: "Opinione sua"

Da 4 partite di fila il Chelsea non trovava la via della vittoria, ma la furia dei Blues si è abbattuta sul Port Vale con un 7-0 che ha archiviato i discorsi in FA Cup, in attesa di conoscere la sfidante in semifinale. Quella di oggi è stata la prima assenza per sanzione impartita dal club londinese di Enzo Fernández dopo le dichiarazioni bollenti riguardo il gradimento di Madrid come città - con accezione discutibile per la società viste le voci su Real e Atletico.

Liam Rosenior, allenatore del Chelsa, è intervenuto a distanza di qualche ora dalle dichiarazioni dell'agente del centrocampista argentino che ha definito lo stop di due partite un trattamento "completamente ingiusto": "Io ed Enzo siamo in ottimi rapporti", ha detto Rosenior. "L'ho visto oggi. Abbiamo avuto una conversazione davvero positiva a quattr'occhi. Le cose non stanno come forse la gente pensa". Nel frattempo oggi Enzo Fernández era presente a Stamford Bridge per assistere alla partita da spettatore.

Sui commenti del procuratore Javier Pastore, però, Rosenior ha risposto: "È la sua opinione. Non ho nulla da dire sull'opinione di qualcun altro. Enzo sa cosa penso di lui ed è stato fantastico vederlo qui oggi a sostenere i giocatori. Andremo avanti e faremo in modo di chiudere la stagione alla grande". Alla domanda se Fernandez si fosse scusato con il tecnico e i giocatori del Chelsea, l'allenatore inglese ha detto: "Le conversazioni che ho con i singoli giocatori su questioni come questa rimangono private. Lo spogliatoio è sacro".

“Ho chiarito cosa penso di lui come persona. È un ragazzo davvero in gamba. Ma allo stesso tempo voglio che ci concentriamo sul calcio e raggiungiamo gli obiettivi che ci siamo prefissati per questa stagione", ha precisato Rosenior.