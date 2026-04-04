Lewandowski terminator: entra e fa il 2-1 all'Atletico (in 10). Il Barcellona stacca a +7 il Real

Alla fine il Barcellona si prende con forza una vittoria di straordinaria importanza contro l'Atletico Madrid. Al Metropolitano finisce 2-1, dopo un intero secondo tempo dei blaugrana in 11 contro 11 per l'espulsione di Nico Gonzalez (in prestito dalla Juventus) al 45'+3 per fallo da ultimo uomo su Lamine Yamal.

A Giuliano Simeone ha risposto Marcus Rashford, ma è servito l'ingresso in campo di Robert Lewandowski che da vero rapace d'area di rigore ha spinto in porta di spalla una deviazione ravvicinata di Musso. L'ex Atalanta è stato costretto a raccogliere palla in porta e subire il 2-1 dal sapore di sconfitta per i colchoneros.

Estasi totale invece per il Barcellona, che con questa vittoria si porta a +7 dal Real Madrid, dando una mazzata alla Liga e alle speranze di rincorsa dei blancos. A otto giornate dalla fine.

LaLiga, la 30a giornata

Venerdì 3 aprile

Rayo Vallecano - Elche 1-0

Sabato 4 aprile

Real Sociedad - Levante 2-0

Maiorca - Real Madrid 2-1

Betis Siviglia - Espanyol 0-0

Atletico Madrid - Barcellona 1-2

Domenica 5 aprile

Getafe - Athletic Bilbao

Valenica - Celta Vigo

Oviedo - Siviglia

Alaves - Osasuna

Lunedì 6 aprile

Girona - Villarreal

CLASSIFICA

1. Barcellona 76

2. Real Madrid 69

3. Villarreal 58

4. Atlético Madrid 57

5. Betis 44

6. Real Sociedad 41

7. Celta Vigo 41

8. Getafe 38

9. Athletic 38

10. Osasuna 37

11. Espanyol 37

12. Rato Vallecano 35

13. Valencia 35

14. Girona 34

15. Siviglia 31

16. Alavés 31

17. Maiorca 31

18. Elche 29

19. Levante 26

20. Oviedo 21

MARCATORI

23 reti: Mbappé (Real Madrid)

18 reti: Muriqi (Maiorca)

14 reti: Yamal (Barcellona) e Budimir (Osasuna)