Lewandowski terminator: entra e fa il 2-1 all'Atletico (in 10). Il Barcellona stacca a +7 il Real
Alla fine il Barcellona si prende con forza una vittoria di straordinaria importanza contro l'Atletico Madrid. Al Metropolitano finisce 2-1, dopo un intero secondo tempo dei blaugrana in 11 contro 11 per l'espulsione di Nico Gonzalez (in prestito dalla Juventus) al 45'+3 per fallo da ultimo uomo su Lamine Yamal.
A Giuliano Simeone ha risposto Marcus Rashford, ma è servito l'ingresso in campo di Robert Lewandowski che da vero rapace d'area di rigore ha spinto in porta di spalla una deviazione ravvicinata di Musso. L'ex Atalanta è stato costretto a raccogliere palla in porta e subire il 2-1 dal sapore di sconfitta per i colchoneros.
Estasi totale invece per il Barcellona, che con questa vittoria si porta a +7 dal Real Madrid, dando una mazzata alla Liga e alle speranze di rincorsa dei blancos. A otto giornate dalla fine.
LaLiga, la 30a giornata
Venerdì 3 aprile
Rayo Vallecano - Elche 1-0
Sabato 4 aprile
Real Sociedad - Levante 2-0
Maiorca - Real Madrid 2-1
Betis Siviglia - Espanyol 0-0
Atletico Madrid - Barcellona 1-2
Domenica 5 aprile
Getafe - Athletic Bilbao
Valenica - Celta Vigo
Oviedo - Siviglia
Alaves - Osasuna
Lunedì 6 aprile
Girona - Villarreal
CLASSIFICA
1. Barcellona 76
2. Real Madrid 69
3. Villarreal 58
4. Atlético Madrid 57
5. Betis 44
6. Real Sociedad 41
7. Celta Vigo 41
8. Getafe 38
9. Athletic 38
10. Osasuna 37
11. Espanyol 37
12. Rato Vallecano 35
13. Valencia 35
14. Girona 34
15. Siviglia 31
16. Alavés 31
17. Maiorca 31
18. Elche 29
19. Levante 26
20. Oviedo 21
MARCATORI
23 reti: Mbappé (Real Madrid)
18 reti: Muriqi (Maiorca)
14 reti: Yamal (Barcellona) e Budimir (Osasuna)
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