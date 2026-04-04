Real ko col Maiorca, Arbeloa: "I giocatori devono pensare al Bayern lasciato lo spogliatoio"

Un dramma in casa Real Madrid, dopo il tonfo esterno per 2-1 contro il Maiorca, squadra in piena lotta salvezza nella Liga. L'allenatore dei blancos, Álvaro Arbeloa, ha dichiarato che la responsabilità è "assolutamente tutta mia", dopo che la sua squadra ha subito gol al 91° minuto dall'ex Lazio Muriqi. E il Barcellona può serenamente scappare in vetta a +5 o peggio ancora +7 in caso di pareggio o vittoria contro l'Atletico Madrid.

Il mea culpa del tecnico spagnolo: "Questa sconfitta è mia, assolutamente tutta mia. Quello di cui ho bisogno dai giocatori è che stiano già pensando alla partita di martedì contro il Bayern Monaco in Champions League. Io sono colui che prende le decisioni, e questa sconfitta è interamente colpa dell'allenatore del Real Madrid...". Lanciando poi un messaggio alla squadra, per ribadirlo: "Quando lasciano lo spogliatoio, devono pensare solo al Bayern".

Il Madrid era arrivato alla partita contro il Maiorca sulle ali dell'entusiasmo grazie a una serie di cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni, inclusa l'eliminazione impartita al Manchester City in Champions League. E la vittoria per 3-2 contro l'Atlético nel derby prima della sosta per le nazionali. "La corsa al titolo? È più difficile di quanto fosse prima dell'inizio della partita", ha ammesso Arbeloa. "Ci restano otto giornate e, indipendentemente da come sta la classifica, come ho detto ai giocatori, il nostro obiettivo è vincere tutte le otto partite rimanenti. Dobbiamo giocare meglio di quanto abbiamo fatto oggi".