Real Madrid, Varane non rinnova: possibile un clamoroso scambio con Pogba

Possibile futuro lontano da Madrid per Raphael Varane. Il difensore francese nel 2022 andrà in scadenza di contratto con il Real e al momento non ha ancora rinnovato. Secondo quanto riporta AS, si potrebbe aprire un’operazione di mercato con il Manchester United che coinvolgerebbe un altro calciatore dei Bleus. I Red Devils, pur di arrivare al difensore, potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Paul Pogba per un clamoroso scambio.