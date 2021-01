Real Madrid, Varane vuole salutare in estate. Ha un contratto in scadenza nel 2022

Varane vuole dire addio al Real Madrid. A sostenerlo è Sport, giornale solitamente vicino al Barcellona, che spiega come Sergio Ramos potrebbe non essere l’unica pedina a lasciare i Blancos alla fine della stagione. A ventisette anni Varane vorrebbe una nuova sfida dopo i tanti anni a Madrid: non c’è per ora l’intenzione di rinnovare e il suo contratto scade al 30 giugno 2022.