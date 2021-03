Real, ricordi Faubert? Ramos ironico: "La dormita in panchina forse fu colpa del jet lag"

Uno dei più grandi carneadi della storia recente del calcio è sicuramente Julien Faubert. Il centrocampista francese arrivò nel gennaio del 2009 al Real Madrid, ma la sua avventura con i Blancos durò solo sei mesi. Sergio Ramos ha raccontato un aneddoto riferito proprio all'ex compagno e alla famosa "dormita" in panchina durante un match contro il Villarreal: "La storia più nota è questa: forse non gli piaceva lo spettacolo, di sicuro aveva il jet lag. Sono cose che succedono nel calcio ma da allora non ho più visto niente del genere", ha detto ironicamente il capitano, prima di aggiungere più seriamente: "Non imparò la lingua perché non rimase a lungo. Allo stesso modo, non riuscì a stringere legami. Quando è arrivato era molto giovane e c'erano anche i Galacticos".