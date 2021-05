Ricordate Rigoni? L'ex Atalanta e Samp va in Brasile: accordo col San Paolo di Crespo

Emiliano Rigoni, ricordato in Italia per avventure non proprio esaltanti con le maglie di Atalanta e Sampdoria, a 28 anni è pronto a tornare in Sud America. In scadenza con l'Elche, club spagnolo, Rigoni ha raggiunto un accordo fino a dicembre 2024 col San Paolo, club allenatore da Hernan Crespo.