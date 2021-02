Schalke 04, Knabel tecnico ad interim: sarà il quinto stagionale, record in Bundesliga

Peter Knabel, allenatore e direttore delle giovanili dello Schalke 04, prenderà il posto di Christian Gross alla guida del club dopo l'esonero dell'allenatore arrivato in seguito al ko contro lo Stoccarda. Il neo tecnico sarà il quinto che si succederà sulla panchina dei Minatori, vero e proprio record in Bundesliga. Prima di lui, oltre a Gross, si sono succeduti anche Wagner, Baum e Stevens. Superati in questa speciale e negativa classifica l'Amburgo e l'Hertha Berlino che si erano fermati a quattro tecnici in una stagione.