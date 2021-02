Svendita per rinnovo locali. Arsenal pronto alla rivoluzione. Quattro i giocatori in uscita

Mentre la formazione di Mikel Arteta naviga nella terra di nessuno della metà classifica di Premier League, la dirigenza dell'Arsenal pianifica il futuro. Con la prossima finestra di mercato che avrà come tema cardine la riduzione del monte ingaggi. Ad affrontare il tema è oggi il tabloid britannico The Sun che riporta la volontà del club londinese di aprire le porte all'addio di almeno quattro giocatori: Alexandre Lacazette, David Luiz, Lucas Torreira e Matteo Guendouzi.

L'attaccante francese in estate entrerà nel suo ultimo anno di contratto con l'Arsenal e le chance di un rinnovo sono pressoché nulle quindi, onde evitare l'addio a parametro zero, si opterà per la cessione. Notevole anche il risparmio in termini d'ingaggio visto che l'ex OL pesa per circa 8 milioni di euro.

Cessione in arrivo anche per Torreira e Guendouzi. I due centrocampisti sono attualmente in prestito ad Atletico Madrid ed Hertha Berlino. Per loro prezzo fissato ad una cifra di poco inferiore ai trenta milioni di euro.

Infine David Luiz. Il contratto dell'ex Chelsea scadrà a giugno e non sarà rinnovato.