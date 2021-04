Tebas: "Sanzioni per i club della Superlega? No, ma la loro reputazione è ormai macchiata"

Intervenuto in conferenza stampa, Javier Tebas, presidente della Liga, parla delle possibili sanzioni per i club che hanno fondato la Superlega: "La partecipazione alle Coppe europee è volontaria. Saranno Real Madrid e Barcellona a decidere se iscriversi per giocare alle condizioni della UEFA. Sanzioni? Non credo che ci fosse la volontà di espellerli, soprattutto perché non ci sono i meccanismi per farlo. I club sono già stati sanzionati dai loro tifosi, sono stati sanzionati dal punto di vista della reputazione. Noi de LaLiga non applicheremo sanzioni, dobbiamo solo pensare a misure di protezione per il futuro in modo che cose del genere non si ripetano".