Turchia, il Basaksehir perde e rivede la zona retrocessione. Pari per il Fenerbahce

Il Basaksehir torna a vedere la zona retrocessione dopo le gare della 33^ giornata di Super Lig andate in scena oggi. La squadra di Istanbul ha infatti perso per 2-0 contro il Gazientep rimanendo ferma a quota 33 e condividendo il quartultimo posto con Kayserispor, Ankaragucu e Yeni Malatyaspor, che ha fermato il Fenerbahçe sull’1-1 frenando la corsa degli avversari verso il primo posto occupato dal Besiktas. Al momento il Basaksehir, che solo un anno fa vinceva il campionato, sarebbe salvo per il maggior numero di gol segnati rispetto al Kayserispor. Nella terza gara punto prezioso per il fanalino di cosa Denizlispor contro il Kasimpasa.

Denizlispor-Kasimpasa 1-1

Gaziantep-Basaksehir 2-0

Yeni Malatysport-Fenerbahce 1-1