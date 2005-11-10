Turchia, previsto un saluto speciale per Montella: domani l'ex CT sarà a Istanbul

Si chiuderà con un ultimo saluto il rapporto tra Vincenzo Montella e la Nazionale turca. Dopo la decisione della Federazione di interrompere il rapporto con il tecnico italiano al termine di un avvio negativo in UEFA Nations League A, la TFF ha infatti preparato un’organizzazione speciale per celebrare il suo addio.

Montella tornerà a Istanbul martedì 13 ottobre per recarsi nella sede della Federcalcio e partecipare a un momento dedicato al congedo ufficiale. L’accordo tra le parti è stato risolto consensualmente dopo un confronto tra l’allenatore e i vertici federali.

Il bilancio di Montella sulla panchina turca

L’ex tecnico di Fiorentina, Milan e Roma aveva assunto la guida della Turchia nel 2023, conducendo la squadra ai quarti degli Europei, ma l’ultima parentesi in Nations League e il deludente Mondiale hanno compromesso la sua posizione. Alla guida della Nazionale turca Montella ha disputato complessivamente 40 partite ufficiali, raccogliendo 21 vittorie, 5 pareggi e 14 sconfitte. La Federazione ha dunque scelto di cambiare strada, ma ha voluto comunque riconoscere il lavoro svolto dall’allenatore italiano con un appuntamento dedicato prima della definitiva separazione.