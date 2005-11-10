Nel podcast de La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Montella è stato protagonista di un gioco, nel quale ha confrontato la sua Roma con quella attuale, partendo dal portiere: "Antonioli è un amico che ha vinto lo Scudetto, ma Svilar sta giocando molto bene in questo momento. È un portiere forte".

Zebina o Mancini?

"Mancini".

Samuel o Balerdi?

"Samuel".

Zago o Hermoso?

"Zago ha fatto benissimo, è un amico e ci sentiamo ancora, ma Hermoso adesso sta facendo cose incredibili anche in fase realizzativa".

Cafu o Molina?

"Cafu".

Tommasi o Cristante?

"Tommasi, a malincuore, perché Cristante sta avendo un rendimento incredibile nell'ultimo anno e mezzo".

Zanetti o Kone?

"Zanetti fece benissimo, anche se non giocò tantissime partite perché aveva qualche infortunio di troppo. Stravedo per Kone, quindi dico Kone".

Candela o Wesley?

"Wesley sta facendo molto bene, è dinamico, però dico Candela".

Totti o Rodrigo Mora?

"Totti, con tutto il rispetto per Rodrigo, che è fortissimo".

Batistuta o Malen?

"Batistuta".

Montella o Dybala?

"Un tempo per uno, oppure due partite uno e due partite l'altro".

Che rapporto ha con Calhanoglu?

"Sin dall'inizio, anche dai tempi del Milan, abbiamo un rapporto bello e ne sono fiero. È un ragazzo perbene, rispettoso del suo ruolo, che nel mio percorso mi ha aiutato assolutamente, ma rimanendo sempre al suo posto, facendo il capitano e niente di più. Secondo me è un giocatore straordinario. È da capire il discorso degli infortuni, perché ne soffre anche lui mentalmente, gli pesa e gli dà fastidio. Mi dispiace. Secondo me deve trovare la causa, o meglio l'origine del problema, non soltanto cercare di curare il problema. Probabilmente non sono ancora riusciti a individuare l'origine di questi continui e leggeri infortuni, che però sono fastidiosi anche per trovare il ritmo".