ufficiale Al Nassr, saluta Konan. Il terzino approda in prestito all'Al Fayha

Scendono da 10 a 9, contando anche l'infortunato Ospina, i giocatori stranieri nella rosa dell'Al Nassr. In Saudi Pro League ogni squadra può tesserare un numero massimo di 8 calciatori provenienti dall'estero e la squadra di Castro comincia a fare posto: Ghislain Konan è infatti stato ceduto in prestito all'Al Fayha.