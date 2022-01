ufficiale Arsenal, il talento Balogun ceduto al Middlesbrough fino a giugno

L'Arsenal manda uno dei suoi giovani talenti a farsi le ossa in Championship. Folarin Balogun, attaccante classe 2001 che ha già disputato 10 partite con la maglia dei Gunners (2 gol all'attivo, entrambi realizzati in Europa League), passa in prestito al Middlesbrough fino al termine della stagione.