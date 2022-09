ufficiale Bayern Monaco, ecco il 18enne giapponese Fukui. Giocherà nella seconda squadra

Colpo in prospettiva per il Bayern Monaco. Il club tedesco ha ingaggiato un centrocampista Taichi Fukui; 18 anni, arriva dal Sagan Tosu e si aggregherà alla seconda squadra: "È un grande onore per me poter giocare per questa società. Darò tutto", ha dichiarato il giapponese al sito ufficiale dei bavaresi.