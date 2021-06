ufficiale Choupo-Moting rinnova con il Bayern Monaco. Contratto fino al 2023

Con un comunicato ufficiale, il Bayern Monaco ha reso noto il rinnovo di contratto fino al 2023 di Erik-Maxime Choupo-Moting, attaccante arrivato in estate dal PSG e protagonista nel periodo in cui i bavaresi hanno dovuto fare a meno, per infortunio, di Robert Lewandowski. "Sono orgoglioso di essere qui. Il Bayern è un club molto speciale, il numero uno in Germania e uno dei migliori club al mondo. Il mio primo anno qui è stato fantastico, dentro e fuori dal campo, ci siamo divertiti. Vorrei continuare a vincere con la squadra, voglio raggiungere la finale a Berlino e vincere la Champions League".