ufficiale Colonia, scelto l'allenatore della prossima stagione indipendentemente dalla categoria

Steffen Baumgart è il nuovo allenatore del Colonia a partire dalla prossima stagione. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. Accordo fino al 2023, indipendentemente dalla categoria in cui la squadra si troverà. Quando mancano due giornate alla fine del campionato, i Geißböcke sono penultimi in classifica e virtualmente retrocessi in Zweite Bundesliga. La salvezza tuttavia dista due punti e i prossimi impegni saranno lo scontro diretto contro l'Hertha a Berlino e in casa contro lo Schalke già retrocesso.