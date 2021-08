ufficiale Granada, un terzino arriva e un altro esce. C'è Escudero, Sanchez al Lugo

Un acquisto e un'uscita in queste ultime ore per quanto riguarda il Granada. Ufficiale l'arrivo di Sergio Escudero, esperto terzino sinistro classe '89 che arriva da svincolato dopo l'ultima esperienza al Siviglia. In uscita, invece, girato in prestito al Lugo, squadra di seconda serie, il terzino 21enne Ricard Sanchez.