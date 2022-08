ufficiale Ibanez risolve il contratto con l'Osasuna e riparte dal Levante

Nuova avventura per Rober Ibanez. L'ala spagnola, 29 anni, ha infatti lasciato l'Osasuna con risoluzione del contratto e ha firmato subito dopo con il Levante, club appena retrocesso in seconda serie. Contratto biennale con scadenza 30 giugno 2024 più opzione per aggiungere un'ulteriore annata.