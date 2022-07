ufficiale Monaco, preso un nuovo portiere. Ecco Didillon in prestito per una stagione

Ufficiale un rinforzo per la porta del Monaco. La società del Principato ha annunciato tramite una nota sui propri canali di comunicazione l'acquisto a titolo temporaneo del portiere Thomas Didillon, classe '95 arrivato in prestito per la prossima stagione dal Cercle Brugge. Come anticipato, sarà il dodicesimo di Nubel.