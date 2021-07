ufficiale Norwich, dall'Ipswich arriva il centrocampista Liam Gibbs

Rinforzo per il centrocampo del Norwich, neo promosso in Premier League. Come si legge sul sito ufficiale della società, i Canaries hanno annunciato l’ingaggio di Liam Gibbs dall’Ipswich Town. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2025.