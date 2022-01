Rafael Cabral lascia l'Inghilterra. Il Reading, squadra in cui il portiere brasiliano ha militato negli ultimi due anni e mezzo, ha annunciato di aver trovato un accordo col giocatore per la risoluzione del contratto. L'ex di Napoli e Sampdoria "ha fatto ritorno in Brasile", specifica il club inglese.

Goalkeeper Rafael has returned to his native Brazil following the termination of his contract by mutual consent. 🇧🇷

We would like to wish @RAFAELCABRAL90 the very best of luck in the next stage of his career đź‘Ź

— Reading FC (@ReadingFC) January 17, 2022