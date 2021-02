ufficiale VVV-Venlo, preso l'ex Juventus Anastasios Donis

Un mercato da condurre in famiglia per il VVV-Venlo. Dopo l'ingaggio di Christos (26) dall'Ascoli, il club ufficializza anche quello di Anastasios Donis (24), fratello del centrocampista. L'attaccante greco, passato per il vivaio della Juventus e nazionale ellenico, arriva in prestito dallo Stade Reims.