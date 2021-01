Un ct italiano per il Cile? La Federazione valuta due profili: Spalletti e Donadoni

Potrebbe essere italiano il nuovo commissario tecnico del Cile. I media del paese danno tutti al capolinea l'avventura dell''attuale ct Reinaldo Rueda perché i vertici dalla Federazione già da diversi giorni si stanno muovendo per ingaggiare un nuovo allenatore.

E tra i profili che in questo momento sta vagliando la Federazione cilena ci sono anche due tecnici italiani, ovvero Luciano Spalletti e Roberto Donadoni.

Spalletti, che è ancora sotto contratto con l'Inter, ha aperto alla possibilità, ma il suo non parlare spagnolo e soprattutto l'alto ingaggio rendono molto difficile l'accordo. Più semplice trovare l'intesa con Donadoni, profilo gradito a dirigenti della federazione che ai taccuini di La Cuarta hanno dichiarato: "Quello di Roberto Donadoni è un nome interessante per la squadra cilena. Ha abbastanza esperienza per raccogliere questa sfida".