VIDEO - Chelsea-Arsenal 0-1, corsa Champions che resta aperta. Gol e highlights

Chelsea-Arsenal 0-1, corsa Champions che resta aperta. Gol e highlights

Clamoroso successo dell'Arsenal nel derby londinese contro il Chelsea. I blues sprecano di fatto il match point per assicurarsi un posto alla prossima Champions League a prescindere da come andrà la finale del 29 maggio contro l'Arsenal. Il West Ham e il Liverpool ora possono avvicinarsi. Per i Gunners è ancora viva la fiammella di una qualificazione almeno in Conference League che eviterebbe l'onta dell'esclusione dalle coppe europee dopo 25 anni. Di seguito gli highlights della sfida di Stamford Bridge: