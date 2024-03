Ufficiale Como, esonerato il tecnico Bruzzano: in panchina andrà Maccoppi fino a fine stagione

Alla vigilia della sfida contro il Milan nella Poule Salvezza di Serie A Femminile, con la permanenza in massima serie praticamente certa, il Como ha annunciato la separazione con il tecnico Marco Bruzzano che a inizio stagione aveva preso il posto di Sebastian de la Fuente passato alla Fiorentina. Di seguito la nota dei lariani:

"La società F.C. Como Women comunica che a decorrere dalla giornata di oggi, 29 Marzo 2024, Marco Bruzzano non ricoprirà più il ruolo di tecnico della prima squadra.

In questi tre anni Marco, nel ruolo di vice allenatore, ha contribuito alla storica promozione in serie A del club lariano e nella sua seconda stagione è stato uno degli artefici della salvezza, obiettivo stagionale. Quest’anno alla sua prima esperienza da allenatore ha contribuito alla crescita del club, che lo ringrazia per il lavoro svolto fino ad ora.

Per concludere la stagione corrente, il club ha nominato Stefano Maccoppi come allenatore provvisorio.

Il Como Women augura a Marco tutto il meglio per il suo futuro".