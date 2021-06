Le pagelle di Mbappé: continua a non brillare di luce propria. Sbaglia il rigore decisivo

La Francia che saluta gli Europei ai rigori è soprattuto quella di Kylian Mbappé. La stella più attesa di Euro 2020 saluta sbagliando il rigore decisivo e più in generale l’intera partita con la Svizzera. 4,5 per La Gazzetta dello Sport: “Zero gol. Spreca un match-point e il rigore decisivo è il suo”. Un voto in più per il Corsport, che però titola: “Il tradimento di Mbappé”. 5 sulle pagine di Tuttosport: “Continua a non vivere di luce propria. Nel tunnel sbaglia il rigore finale”.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

la Repubblica: 5

Corriere della Sera: 4,5