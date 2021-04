L'Inter ritrova Zhang. Scudetto, futuro societario, Conte e mercato: tutti i temi caldi

Il giorno che tutti o quasi, in casa Inter, aspettavano è finalmente arrivato. Il presidente Steven Zhang è infatti sbarcato nelle scorse ore a Milano e già da oggi tornerà ad occuparsi, fisicamente ed in prima persona, delle tante questioni in ballo. Il suo arrivo era atteso a breve, non fosse altro per la sua voglia di festeggiare dal vivo lo scudetto (già domenica 2 maggio potrebbe essere il giorno giusto), ma il numero uno nerazzurro ha affrettato i tempi.

Conte e la squadra in campo per preparare la gara col Crotone: 2 gli assenti

I temi sul tavolo - Quello che più sta a cuore ai tifosi è certamente quello legato al futuro di Antonio Conte, il tecnico che a breve interromperà il dominio juventino. “Con la società ci incontreremo e parleremo serenamente del futuro”, aveva detto nei giorni scorsi il diretto interessato. Ora che il presidente c’è, e che lo scudetto verosimilmente arriverà nei prossimi giorni, ci sono tutti gli ingredienti per affrontare la questione. Partendo dal presupposto che comunque, Conte, ha ancora un anno di contratto. Molto in tal senso dipenderà però dagli sviluppi societari, dalla programmazione, dalla progettualità, dal mercato. La questione vendita del club, o di un pacchetto minoranza di questo, è tema caldissimo e salvo colpi di scena ci saranno evoluzioni anche in questo senso, con Bain Capital che pare intenzionata a immettere nelle casse societarie 250 milioni di euro di finanziamento. Dovesse esser questa la strada e dovessero essere ancora in sintonia i pensieri di società e allenatore, si potrebbero abbozzare i primi nomi di mercato. Dzeko come vice Lukaku, Florenzi come vice Hakimi, Emerson Palmieri, Muriel… i nomi in ballo sono tanti e quasi tutti prestigiosi. Un aiuto, in questo senso, potrebbe arrivare anche dal nuovo main sponsor: Pirelli è ai saluti, l’Inter sta cercando un partner che possa garantire fra i 25 e i 30 milioni di sponsorizzazione.