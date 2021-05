Prima di Mou, la Roma svela il segreto di Pulcinella: Paulo Fonseca dice addio dopo 2 anni

Che Paulo Fonseca non sarebbe più stato l’allenatore della Roma a partire dalla prossima stagione era un po’ un segreto di Pulcinella. Ma nella giornata di ieri è arrivata anche l’ufficialità da parte del club giallorosso che solo poche ore dopo aver congedato (a partire dalla prossima stagione) un portoghese ne ha annunciato un altro come José Mourinho.

Lunedì il tecnico è andato a Trigoria insieme al suo entourage per incontrare Tiago Pinto, un facci a faccia propedeutico all’ufficialità dell’addio di ieri. In mattinata lo stesso Fonseca ha regolarmente diretto l’allenamento della Roma in vista dell’impossibile ritorno con lo United, poi poco prima di pranzo il saluto definitivo: “AS Roma comunica che Paulo Fonseca lascerà il Club al termine della stagione”. Un tweet stringato, a cui poi hanno fatto seguito le parole dei diretti protagonisti. Di Fonseca stesso, che al netto di alti e bassi ha sempre dato tutto per società e città. Di Dan Friedkin, che ha voluto “ringraziare Paulo Fonseca per il duro lavoro e la leadership dimostrati durante questi due anni”. Ma pure di Tiago Pinto che ha salutato il suo connazionale e lo ha ringraziato per quanto fatto nelle ultime due stagioni.

