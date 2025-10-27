Serie B, si è chiusa la 9ª giornata: Modena ancora leader, vincono Monza, Cesena e Catanzaro

La nona giornata di Serie B ribadisce il predominio del Modena sul campionato. Gli emiliani battono in rimonta l’Empoli al 'Braglia' (2-1) grazie a Gliozzi e Tonoli, rispondendo al vantaggio iniziale di Ceesay, e volano a 21 punti.

Alle spalle tengono il passo Monza e Cesena (17 punti): i brianzoli regolano 3-1 la Reggiana con una doppietta di Mota e il timbro di Izzo, mentre il Cesena espugna Bolzano piegando il Südtirol con il sigillo di Shpendi.

Tonfo fragoroso invece per l’Avellino, travolto in casa dallo Spezia 0-4: dopo un’ora in equilibrio, gli ospiti dilagano con Aurelio, Vlahovic, Vignali e Di Serieo. Sorride anche la Carrarese, che piega 3-2 il Venezia in una sfida ricca di emozioni e decisa al 95’ da Di Stefano. In coda, pari utili ma agrodolci per Virtus Entella e Pescara (1-1) e per Sampdoria e Frosinone al “Ferraris”. Bel colpo del Catanzaro, che con Cissé batte il Palermo nel big match di giornata (1-0).

Spettacolo a Padova: 2-2 contro la Juve Stabia con Bortolussi protagonista per i veneti e il primo storico gol in B di De Pieri per le Vespe. Chiusura di giornata al 'San Nicola': Moncini firma il successo del Bari sul Mantova (1-0), tre punti d’oro per respirare in classifica.

9ª GIORNATA

Modena - Empoli 2-1

22' Ceesay (E), 45+6' Gliozzi (M), 66' Tonoli

Avellino – Spezia 0-4

63' Aurelio, 83' Vlahovic, 86' Vignali, 90' Di Serieo

Monza – Reggiana 3-1

2' e 43' Mota (M), 13' Novakovich (R), 25' Izzo (M)

Sampdoria – Frosinone 1-1

38' Zilli (F), 69' Coda (S)

Südtirol - Cesena 0-1

31' Shpendi

Virtus Entella – Pescara 1-1

73' Di Nardo (P), 90+3' Tiritiello (VE)

Sabato 25 Ottobre 2025

Carrarese – Venezia 3-2

13’ Adorante (V), 41’ Zuelli (C), 63’ Doumbia (V), 84’ Rubino (C), 95’ Di Stefano (C)

Catanzaro-Palermo 1-0

45’+2’ Cisse

Domenica 26 Ottobre 2025

Padova – Juve Stabia 2-2

17’ rig. e 73’ Bortolussi (P), 45’+2’ Cacciamani (J), 68’ De Pieri (J)

Bari – Mantova 1-0

49’ Moncini

CLASSIFICA

Modena 21

Monza 17

Cesena 17

Palermo 16

Frosinone 15

Carrarese 14

Juve Stabia 14

Venezia 13

Reggiana 12

Avellino 12

Padova 12

Südtirol 10

Virtus Entella 10

Empoli 10

Catanzaro 9

Bari 9

Pescara 7

Spezia 6

Sampdoria 6

Mantova 5