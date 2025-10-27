Serie B, si è chiusa la 9ª giornata: Modena ancora leader, vincono Monza, Cesena e Catanzaro
La nona giornata di Serie B ribadisce il predominio del Modena sul campionato. Gli emiliani battono in rimonta l’Empoli al 'Braglia' (2-1) grazie a Gliozzi e Tonoli, rispondendo al vantaggio iniziale di Ceesay, e volano a 21 punti.
Alle spalle tengono il passo Monza e Cesena (17 punti): i brianzoli regolano 3-1 la Reggiana con una doppietta di Mota e il timbro di Izzo, mentre il Cesena espugna Bolzano piegando il Südtirol con il sigillo di Shpendi.
Tonfo fragoroso invece per l’Avellino, travolto in casa dallo Spezia 0-4: dopo un’ora in equilibrio, gli ospiti dilagano con Aurelio, Vlahovic, Vignali e Di Serieo. Sorride anche la Carrarese, che piega 3-2 il Venezia in una sfida ricca di emozioni e decisa al 95’ da Di Stefano. In coda, pari utili ma agrodolci per Virtus Entella e Pescara (1-1) e per Sampdoria e Frosinone al “Ferraris”. Bel colpo del Catanzaro, che con Cissé batte il Palermo nel big match di giornata (1-0).
Spettacolo a Padova: 2-2 contro la Juve Stabia con Bortolussi protagonista per i veneti e il primo storico gol in B di De Pieri per le Vespe. Chiusura di giornata al 'San Nicola': Moncini firma il successo del Bari sul Mantova (1-0), tre punti d’oro per respirare in classifica.
9ª GIORNATA
Modena - Empoli 2-1
22' Ceesay (E), 45+6' Gliozzi (M), 66' Tonoli
Avellino – Spezia 0-4
63' Aurelio, 83' Vlahovic, 86' Vignali, 90' Di Serieo
Monza – Reggiana 3-1
2' e 43' Mota (M), 13' Novakovich (R), 25' Izzo (M)
Sampdoria – Frosinone 1-1
38' Zilli (F), 69' Coda (S)
Südtirol - Cesena 0-1
31' Shpendi
Virtus Entella – Pescara 1-1
73' Di Nardo (P), 90+3' Tiritiello (VE)
Sabato 25 Ottobre 2025
Carrarese – Venezia 3-2
13’ Adorante (V), 41’ Zuelli (C), 63’ Doumbia (V), 84’ Rubino (C), 95’ Di Stefano (C)
Catanzaro-Palermo 1-0
45’+2’ Cisse
Domenica 26 Ottobre 2025
Padova – Juve Stabia 2-2
17’ rig. e 73’ Bortolussi (P), 45’+2’ Cacciamani (J), 68’ De Pieri (J)
Bari – Mantova 1-0
49’ Moncini
CLASSIFICA
Modena 21
Monza 17
Cesena 17
Palermo 16
Frosinone 15
Carrarese 14
Juve Stabia 14
Venezia 13
Reggiana 12
Avellino 12
Padova 12
Südtirol 10
Virtus Entella 10
Empoli 10
Catanzaro 9
Bari 9
Pescara 7
Spezia 6
Sampdoria 6
Mantova 5
