Stroppa in bilico, ma contro il Cagliari è l'ultima chiamata. Il Crotone non fa punti con la Juve

vedi letture

Se da certi particolari non si giudica un giocatore, non sono certe partite a determinare una classifica. Quindi il Crotone che viene spazzato via dalla Juventus non doveva pensare di fare punti allo Stadium. Dall'altro lato l'unico a crederci per un periodo è stato Messias, con Ounas sufficiente.

Così Giovanni Stroppa continua a essere in bilico. Determinante la sfida contro il Cagliari, che si giocherà nel weekend, anche per non salutare anzitempo e virtualmente la Serie A. Infine il direttore sportivo Ursino, nel prepartita, ha svelato come Pirlo fosse una possibilità per la panchina.