È nata la Superlega! CorSera: "La svolta dopo la visita di Perez e l'addio ai fondi"

vedi letture

Il Corriere della Sera spiega che il terremoto che ha sconvolto il mondo del calcio nelle ultime 48 ore non è frutto di una scossa tellurica improvvisa: le grandi manovre sono iniziate il 28 settembre quando Andrea Agnelli e Steven Zhang furono invitati a Casa Milan da Ivan Gazidis. Nelle settimane successive, i colloqui coi fondi sono proseguiti finché il 19 gennaio alla Continassa è comparso il presidente del Real Florentino Perez per un vertice di tre ore con l'omologo bianconero.

L'indomani il Milan avrebbe portato in cda il piano fondi, Agnelli avrebbe dato l'ok nonostante i dubbi (sulla bozza d'accordo le società si sarebbero dovute impegnare per 10 anni a non abbracciare progetti come quello della Superlega) ma uno squillo da Madrid indusse il presidente juventino a fare dietrofront. Il 4 febbraio, Juve ed Inter hanno compirono una giravolta abbandonando il progetto della media company e il dado fu tratto. Poi la fuga di notizie e l'annuncio della Uefa previsto per ieri della riforma della Champions ha accelerato l'ufficialità di una svolta che, probabilmente, sarebbe stata resa nota più avanti.